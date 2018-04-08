مكرم محمد أحمد: تزايد فرص العمل هو الطريق الصحيح لتخفيف أعباء الأسرة

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن تزايد فرص العمل في مصر الفترة المقبلة هو الطريق الصحيح لتخفيف أعباء الأسرة المصرية.

وأضاف «مكرم»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أنه مطلوبًا في السنوات المقبلة توفير مليون وظيفة على الأقل كل عام للقادمين الجدد، مشددًا على ضرورة التركيز على الصناعة ورفع معدلات التنمية.

وتابع أن اقتصاد مصر في الوقت الحالي أفضل حالًا من ذي قبل، معقبًا: «ما لا يعرفه كثيرون أننا كنا وصلنا إلى مرحلة ما تحت الصفر، وكنا نستدين بأكثر من قدرتنا على السداد ونأكل أكثر من قدرتنا على الإنتاج، وكان خيار تحرير سعر صرف الجنيه المصري محتمًا».

وأوضح أنه ليس المهم الإجراء الذي يُتّخذ في سياق الإصلاح الاقتصادي، ولكن المهم طريقة الحكم، مشيرًا إلى وجود مؤشرات ظهرت لما يمكن تسميته بظواهر الإيجابية للاقتصاد الكلي، والتي تتمثل في عودة السياحة وارتفاع احيتاطي النقد الأجنبي.

واستطرد أن ما يهمه هو استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على سياساته، متابعًا: «نحن تحملنا الأصعب، وكان هناك توافقًا لظروفنا بما يجعلنا أكثر قدرة على معايشة الواقع».

ولفت إلى سير الأمور المادية للشعب المصري، بقوله: «لم يمت أحدًا في مصر من الجوع، رغم أن هناك صعوبة في الوضع، وإذا كان في الإمكان أن نوفق أوضاعنا، علينا أن نستمر في إجرءاءت الإصلاح الاقتصادي في الفترة المقبلة».