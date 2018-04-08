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فالنسيا يعبر إسبانيول بهدف ويرتقي للمركز الثالث بالدوري الإسباني

د ب أ
نشر فى : الأحد 8 أبريل 2018 - 11:20 م | آخر تحديث : الأحد 8 أبريل 2018 - 11:20 م

ارتقى فالنسيا إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزه الخامس على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه إسبانيول اليوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين للمسابقة.

ارتفع رصيد الفريق الأندلسي إلى 65 نقطة، في المركز الثالث، متفوقا بفارق نقطة على ريال مدريد (حامل اللقب)، الذي تراجع للمركز الرابع عقب تعادله 1 / 1 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في وقت سابق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول، الذي عجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة، عند 36 نقطة في المركز الرابع عشر.

يدين فالنسيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه رودريجو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة.


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