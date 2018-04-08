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بعد غد.. مباحثات «مصرية- قبرصية» بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية

بعد غد.. مباحثات «مصرية- قبرصية» بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية
بعد غد.. مباحثات «مصرية- قبرصية» بالقاهرة على مستوى وزيري الخارجية
القاهرة - أ ش أ
نشر فى : الأحد 8 أبريل 2018 - 12:57 م | آخر تحديث : الأحد 8 أبريل 2018 - 12:57 م

يعقد وزير الخارجية سامح شكري بعد غد الثلاثاء، جلسة مباحثات مع "نيكوس خريستودوليديس" وزير خارجية قبرص، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن تتناول المباحثات - التي تعقد بقصر التحرير بالقاهرة - العلاقات الثنائية المتميزة بين القاهرة ونيقوسيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما يتطرق الجانبان إلى القضايا والملفات الآنية محل الاهتمام المشترك ومن بينها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والوضع في سوريا ومحاربة الإرهاب.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام جلسة المباحثات.

وتعد زيارة وزير الخارجية القبرصي خريستودوليديس المقبلة هى الأولى من نوعها منذ تولى مهام منصبه في الحكومة القبرصية الجديدة في شهر فبراير الماضي.


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