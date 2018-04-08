وجه مأمون أبو شهلا، وزير العمل الفلسطيني، الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافتها لمؤتمر العمل الغربي في دورته ال 45، والمنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "هذا ليس غريبا على هذه الدولة العظيمة التي نقدرها ونحترمها جميعا".

وأضاف أبو شهلا، أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "حول ديناميكية العمل والوظائف الحالية والمستقبلية.. ورفع مهارات العامل لتكون مواكبة للتطور"، يتحدث عن أمور تخص كل العالم العربي، متابعا: "لكنني أود أن اتحدث عن فلسطين، أن أنقل لكم صورة أخرى تعرفونها لكنني أريد تركيز الأضواء وهي الوضع في الضفة وغزة".

وتابع: "نحن جزء من هذه الأمة العظيمة ونمر بظروف صعبة ولا ينكر أحد ذلك، هي هجمة شرسة ليست جديدة ولو غوصنا في التاريخ سنج أنها طالت ل 230 سنة ونحن نتعرض لأشياء جعلت في حياتنا صعوبات كثيرة".

وقال أبو شهلا، إن ثلث شعب فلسطين يعيش تحت خط الفقر، لافتا إلى أن هناك الكثير من حاملي المؤهلات العليا دون وظائف، متابعا أن نسبة البطالة في فلسطين بلغت 30%، فيما بلغت بطالة الفتيات في القدس 85% وفي غزة 73%.

وأضاف: "يظن البعض أن الدعم المقدم للحكومة الفلسطينية يكفي إلا أن كل الدعم الذي يقدم لفلسطين لا يتجاوز 12% من الموازنة"، مطالبا الوزاراء العرب بتقديم المزيد من لكم المزيد من الفرص، مناشدا أي دولة عربية لبناء معاهد تعليمية بفلسطين، فضلا عن دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل.

وتابع: "نريد إما قروض أو ضمانات للقروض، أتعشم أن يكلف السيد فايز المطيري لمتابعة هذا الموضوع والوصول لنتائج نحتاجها في صمودنا وإصرارنا".

واختتم الكلمة: "نحن في فلسطين قلبكم، والقلب يحتاج العناية والرعاية والدعم".