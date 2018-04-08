الأحد 8 أبريل 2018 11:39 م القاهرة القاهرة 19.5°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة وزنها 1.8 طن تعود للحرب العالمية الثانية

بادربورن - د ب أ
نشر فى : الأحد 8 أبريل 2018 - 10:06 م | آخر تحديث : الأحد 8 أبريل 2018 - 10:06 م

نجح خبراء المفرقعات في مدينة بادربورن الألمانية في إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية، حسبما أكد مسؤول بمكتب السلامة العامة.

وأعلنت السلطات أن وزن القنبلة يصل إلى 1.8 طن.

كانت السلطات أمرت بإخلاء المنطقة التي تم العثور على القنبلة فيها.

وظل السكان البالغ عددهم نحو 26 ألفا في دائرة نصف قطرها 1.5 كيلومتر، بعيدين عن منازلهم، حيث لم تصدر السلطات أوامر جديدة بالعودة.

يشار إلى أن العثور على قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية أمر معتاد في ألمانيا، رغم مرور 70 عاما على انتهاء الحرب، حيث يتم اكتشاف هذه القنابل خلال العمليات الخاصة بالبنية التحتية والتشييد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك