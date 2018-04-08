«مواطن الغلاء» يشارك فى اجتماع مجلس وزراء الإمارات

أعلن رئيس مجلس وزراء الإمارات حاكم دبى، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، تعيين المواطن الإماراتى على المزروعى الذى اشتكى فى وقت سابق عبر إذاعة عجمان من غلاء المعيشة، باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع، بعد أن حضر أيضا اجتماعا لمجلس الوزراء الإماراتى.

وكان المزروعى اتصل بإذاعة عجمان فى 3 إبريل الحالى، ليشكو من ارتفاع الأسعار والغلاء، فقاطعه المذيع نافيا صحة كلامه، ما دفع بولى عهد إمارة عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمى، إلى إيقاف المذيع عن العمل، لأنه تحدث بـ«أسلوب غير لائق»، كما دعا حاكم دبى المزروعى لحضور اجتماع مجلس الوزراء، بحسب ما أوردت الصحف المحلية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على موقع تويتر: «استضفنا اليوم المواطن على المزروعى فى مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لجميع فئات ذوى الدخل المحدود للسنوات الثلاث القادمة. ووجهنا بتعيين المزروعى باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع»، مضيفا: «تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن.. هكذا أرادها زايد».