صلاح محسن ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي

ينتظم صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء المقبل بعد إنهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي خضع له في الفترة الأخيرة تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل.

واشتكى صلاح محسن من حالة إجهاد عام بعد مشاركته مع المنتخب الأولمبي في وديتي السعودية، وأدى اللاعب اليوم الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي، على أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل المشاركة في المران الجماعي.

ويلتقي الأهلي اليوم مع سموحة في الدوري، فيما يبدأ الفريق استعداداته يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة الداخلية في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.