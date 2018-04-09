وكيل «الصحة» بالقليوبية: إدراج 500 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفى «طوخ» للعام المالي المقبل

قال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه تم إيقاف مستشفى طوخ المركزي، تمهيدًا لبدء أعمال هدم وتطوير المستشفى، موضحًا أنه تم بنائها عام 1962 وحتى الآن لم تُطوّر، وهو ما تسبب في سقوط بعض الأجزاء من المباني.

وأضاف «الطباخ»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، مساء الأحد، أن وزارة الصحة أرسلت لجنة استشارية؛ لمعاينة مباني مستشفى طوخ المركزي، مشيرًا إلى أنه تم إدراج تكلفة تطوير المستشفى، والتي تصل لـ 500 مليون جنيه، للعام المالي 2018/2019.

وتابع أنه تم نقل الخدمة الطبية إلى أماكن أخرى بديلة موزعة على المستشفيات القريبة، موضحًا أن العيادات الصحية تعمل بشكل جيد، ولا صحة لعدم توافر الحضانات وأسرّة العناية المركز بالمدينة، حسب قوله.