كوريا الشمالية: كيم جونج أون مستعد لمناقشة نزع السلاح النووي

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أكدت قيادة كوريا الشمالية للولايات المتحدة أن كيم جونج أون مستعد لمناقشة مسألة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين في إدارة ترامب.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين كانوا على اتصال ، لكن المصدر لم يذكر متى وكيف تم تسليم الرسالة.

وبحسب الصحيفة، فإن مثل ذلك الاتصال يجعل البلدين يقتربان من تمهيد الطريق لعقد قمة مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقبل ترامب دعوة للقاء كيم قبل نهاية مايو. ولم يتم الاتفاق أو الكشف عن التاريخ والمكان المحددين لذلك.

وقد تعهد كيم بعدم إجراء أي تجارب صاروخية أو نووية في الفترة التي تسبق الاجتماعات.

وفي اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج في بكين ، أعرب كيم عن استعداده لمناقشة نزع السلاح النووي المحتمل لكوريا الشمالية.

وكانت زيارة كيم إلى الصين هي الأولى له خارج كوريا الشمالية منذ وفاة والده كيم جونج إيل في عام 2011.