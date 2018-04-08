عمرو أديب عن قصف «دوما» بسوريا: «نحن في الدرك الأسفل من الإنسانية»

علق الإعلامي عمرو أديب، على قصف بلدة دوما في الغوطة الشرقية بسوريا، قائلا: «هذه المآسي القذرة والمهينة لا تحدث إلا في الدول العربية الإسلامية، أصبحنا عارًا على أنفسنا، نحن عار على العالم والإنسانية».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الأحد، أنه لا توجد كتلة أرضية في العالم تفعل ما يفعله المسلمون والعرب بأنفسهم، معقبًا: «نحن في الدرك الأسفل من الإنسانية».

وتابع أن ما حدث في دوما بالغوطة الشرقية شيء لا يمكن تصديقه أو احتماله، مستطردًا: «يبدو أن فينا أشياءً مرعبة، لأن واحدًا منا هو مَنْ فعل ذلك، المعارضة والنظام يتهمان بعضهما».

وأوضح أن كل اللاجئين والقتلى المشردين في العالم عرب، ولو كانت سوريا دولة لم يكن سيحدث بها ذلك كله، موضحًا أن الغوطة الشرقية مقسمة على أجزاء، كل منطقة بها ملكًا لفصيل معين.

ولفت إلى انتظار العالم كله ردود فعل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأوضاع في سوريا، متابعًا: «أما نحن لا نفعل شيئًا ونشاهد المسرحية العالمية فقط، هذا تمامنا».

يُذكر أنه قُتل حوالي 70 شخصًا على الأقل إثر ما يشتبه في أنه هجوم كيماوي على مدينة دوما السورية، التي تُعتبر آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، بينما وصفت الحكومة السورية الاتهامات بشن هجوم كيماوي بأنها «مفبركة».