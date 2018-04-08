الكويت تدين الهجمات بالغوطة الشرقية وتدعو لتحقيق دولي عاجل للرد على الانتهاكات

أدانت الكويت بشدة الهجمات بالصواريخ والبراميل المتفجرة التي تعرضت لها المناطق السكنية المحاصرة في الغوطة الشرقية بسوريا، وبشكل خاص مدينة دوما، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان رسمي صادر عن الوزارة مساء اليوم الأحد - إن ‏الكويت وانطلاقا من مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية، ومن خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ، وبالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء في المجلس ، ستدعو إلى اجتماع عاجل للنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار إلى أن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، وتسجيل حالات اختناق لمئات من المدنيين في المدينة، أمر يبعث على الألم والأسى، ويستدعي تحركا سريعا للمجتمع الدولي؛ للتحقق واتخاذ الإجراءات اللازمة تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2118.

ولفت إلى أن الكويت، وهي تجدد دعوتها ‏لكافة الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2401 بالكامل، وإنهاء الحصار على مناطق الغوطة الشرقية، تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي لإنهاء تلك الكارثة الإنسانية، وفقا لإعلان (جنيف 1) وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرار 2254.