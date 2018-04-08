سميوني: لدينا أمل في اللحاق ببرشلونة

قال دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتيكو مدريد أن لدينا امل في اللحاق ببرشلونة على صدارة الدورين وذلك في تصريحات أدلى بها بعد انتهاء مباراته أمام ريال مدريد ضمن منافسات الأسبوع الـ31 في الدوري الإسباني.

وأوضح مدرب الروخي بلانكوس أن التعادل أمام الفريق الملكي أمر جيد ولكن علي الفريق السعي في المباريات المقبلة للحاق بالمتصدر برشلونة.

وأضاف:" لا توجد شئ في كرة القدم أسمها حسم مبكرًا، علينا السعي والفوز في المباريات المتبقية على أمل تحقيق لقب الليجا".

واختتم:" جئنا إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو لتحقيق الفوز على الفريق الملكي ولكن الفريق الملكي قدم مباراة رائعة أمامنا".

وتعادل فريق ريال مدريد أمام أتليتيكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

الجدير بالذكر أن الروخي بلانكوس لم يخسر أمام الميرنجي في أخر خمس مباريات أقُيمت على ملعبي البيرنابيو.