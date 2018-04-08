وزير العمل الكويتي: الأوضاع السياسية والأمنية للدول العربية خلقت «اقتصادات هشة»

رفع الدكتور المهدي ورضمي الأمين، وزير العمل والتأهيل بدولة الكويت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعايته مؤتمر العمل العربي في دورته الـ45، التي تعقد بالقاهرة، وهنأه بفوزه بفترة ولاية ثانية لرئاسة الجمهورية المصرية.

وأكد «الأمين»، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، ضرورة توحيد المصالح والجهود العربية خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تأثر المنطقة العربية بالأزمة الليبية، وأزمات دولتي سوريا واليمن، مشيرا إلى أن الأزمات الإقليمية والمتلاحقة سواء الاقتصادية أوالسياسية والأمنية التي مرت بها تلك الدول، انعكست على توفير فرص العمل، مما أدى لوجود اقتصاديات هشة، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجيات مشتركة بين أصحاب الأعمال والعمال على مستوى الدول العربية للنهوض باقتصاديات الدول العربية.

وأوضح «المهدي»، أن المؤتمر يحث الدول العربية على رفع قدرات العمال، وتخطي الأزمات المتكررة لأسواق الأعمال العربية، مشيرا إلى أن المنظمة حددت أهدافا لتأسيس أسواق عمل جيدة، لإنقاذ الدول من مشكلة البطالة، وخاصة في الدول التي تعاني من النزاعات، موضحا أنه على الرغم من كل الطرق التي تبنتها معظم الدول العربية لفتح أسواق للشباب، إلا أننا مازلنا نواجه أزمة البطالة.

وناشد «المهدي»، كافة الدول العربية الاهتمام بأكثر القضايا التي أثرت في كل عربي لدى أجيال وأجيال، وأن تقف الدول للحد من الانتهاكات التي تحدث للشعب الفلسطيني، بشكل يتعارض مع ما تضمنته كافة المواثيق الدولية.