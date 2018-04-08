اعتقال أسقف فاتيكانى يحمل موادا إباحية تتعلق بالأطفال

أعلنت دولة الفاتيكان عن اعتقال الأسقف كارلو ألبرتو كابيلا، المستشار السابق فى السفارة الفاتيكانية فى واشنطن، بتهمة حيازة وتداول مواد إباحية تتعلق بالأطفال.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية فى دولة الفاتيكان، اليوم، إن الشرطة الفاتيكانية قد اعتقلت كابيلا على أراضى الدولة، بناء على مذكرة توقيف صدرت عن رئيس السلطة القضائية فى الفاتيكان جان بييرو ميلانو بعد تحقيقات أجرتها منذ سبتمبر الماضى.

وحسب البيان، فقد استدعى الدبلوماسى الفاتيكانى من السفارة فى واشنطن فى أغسطس الماضى إلى الفاتيكان ورفعت عنه الحصانة الدبلوماسية، بعد ورود إخطار من وزارة الخارجية الأمريكية، عبر القنوات الدبلوماسية، عن انتهاك محتمل لقوانين استغلال الأطفال فى المواد الإباحية من قبل عضو فى البعثة الدبلوماسية الفاتيكانية المعتمدة فى العاصمة واشنطن.

وأشار البيان إلى أنه قد تم إيداع رجل الدين، السجن فى زنزانة تابعة لثكنات الشرطة فى الفاتيكان، بعد تنفيذ قرار الاعتقال، بانتظار خضوعه للتحقيق.

وقبل واشنطن، خدم الدبلوماسى السابق فى سفارات الفاتيكان لدى هونج كونج والهند ولدى سكرتارية العلاقات مع الدول (وزارة الخارجية الفاتيكانية) كموظف رسمى حتى عام 2015 حين تم اختياره للالتحاق بالسفارة فى الولايات المتحدة.

وجاءت مذكرة اعتقال الأسقف كابيلا استنادا إلى القانون رقم 4 لعام 2013 الذى أصدره الفاتيكان، والذى يعالج جرائم استغلال الأطفال فى المواد الإباحية، وحيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، ونشرها وترويجها. ويعاقب القانون المذكور، حسب المواد 4 و10 و11، مرتكبى تلك الجرائم بعقوبات تصل إلى 12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 25 ألف يورو.