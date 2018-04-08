عمرو أديب عن سرقة أغطية «بالوعات الصرف»: «ليه بتعملوا في بلدكم كده؟»

علق الإعلامي عمرو أديب على انتشار سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، متسائلًا: «ليه بتعملوا في بلدكوا كده؟».

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الأحد: «لم نر من قبل ظاهرة سرقة بالوعات الصرف الصحي في أي بلد»، معقبًا: «البالوعة ليست محفظة تُنشَل، لكنها حديد تحتاج إلى أربعة أشخص يحملونها».

وتابع: «محدش شاف حد شايل غطاء البلاعات؟»، معلقًا على سرقتها في محافظة الأقصر، بقوله: «من الممكن أن يقع السائحون في بلاعات المحافظة، كم عدد الأشخاص الذين قُبض عليهم واحد وحوكموا في هذا الشأن؟».

وشدد على ضرورة محاسبة سارقي بالوعات الصرف الصحي، معللًا ذلك، بقوله: «من الممكن أن يتطور الأمر بعد ذلك إلى سرقة غطاء المفاعل النووي في الضبعة، وأنا تحدثت عن هذا الشأن قبل عام 2011، ولم يصل أحد إلى اختراع ظريف يمنع فتح البلاعات».

يُذكر أن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، قال إنه يتم سرقة نحو 25 غطاء بالوعة صرف صحي يوميًا، وهو ما يكبد الشركة خسائر تقدر بملايين الجنيهات، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.