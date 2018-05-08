«الإسكندرية» تستقبل رئيس جامعة حمدان بن محمد الإماراتية لبحث التعاون

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الدكتور منصور محمد عقيل العور رئيس جامعة حمدان بن محمد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والوفد المرافق له؛ لبحث إمكانية التعاون في المجالات الحديثة والمتطورة، وعمل شراكة بين الجامعتين لإنتاج معرفة عربية مشتركة تخدم المجتمع العربي.

وأكد الدكتور عصام الكردي -خلال اللقاء- حرصه على التعاون مع جامعة حمدان بن محمد، التي تقوم على نشر ثقافة الجودة والتميز والبحث العلمي من خلال التعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية بدأت في المضي قدماً نحو تطوير البرامج الدراسية، وتطبيق التعليم الإلكتروني من خلال شبكة بان أفريكا؛ للوصول بالبرامج الدراسية إلى 3 جامعات هندية و56 جامعة إفريقية.

وأضاف «الكردي»، أن جامعة الإسكندرية تستعد لتطبيق نظام الساعات المعتمدة للطلاب في مرحلة البكالوريوس وسوف تقوم أيضاً بتقديم برامج التعليم الإلكتروني، بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، اعتباراً من شهر سبتمبر القادم.\

كما أشاد الدكتور منصور محمد عقيل العور، بجامعته بالرغم من حداثتها إلا أنها نجحت في تقديم تجربة تعليم مبتكرة باستخدام منهجيات جديدة تتلاءم مع العصر الحديث من خلال برامجها الأكاديمية والمهنية التي تقدمها لتلبية احتياجات سوق العمل الراهن بتصميمات تأخذ في الاعتبار ما سيطرأ في المستقبل من تغيرات.

حضر اللقاء الدكتور هشام محمد جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مختار إبراهيم يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالعزيز حسانين قنصوه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.