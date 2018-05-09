تراجع أسعار النفط مع قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

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سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في التعاملات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تراجعا ملموسا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم "اتضح لي أننا لا نستطيع منع إنتاج قنبلة نووية إيرانية في ظل هذا الهيكل المتحلل والفاسد للاتفاق الحالي.. اتفاق إيران معيب في جوهره. إذا لم نفعل شيئا فنحن نعرف ما سيحدث".

وقال "ترامب" إنه سيفرض "أعلى مستوى" من العقوبات الجديدة على إيران.

ورغم أن أسعار النفط قلصت خسائرها الصباحية بعد إعلان ترامب لكنها مازالت أقل من مستواها في ختام تعاملات أمس.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 1.51 دولار إلى 69.22 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.