يحتفل معهد جوته الثقافي بالقاهرة، الخميس المقبل، بمرور 60 عامًا على تأسيسه.



وتتضمن الاحتفالية برنامجا ثقافيا متنوعا، يشمل عروضا موسيقية، وعروضا راقصة لفنانين وفنانات مصريين وألمان، كما يشمل البرنامج دعوة للتعرف على اللغة الألمانية، إضافة لعروض تستعرض الجديد من المطبوعات في مكتبة المعهد.



ويلقي الكلمة الافتتاحية لحلقة النقاش ضيف الشرف الدكتور كلاوس ديتر ليمان، رئيس معهد جوته، ويتضمن برنامج الاحتفالية حلقة نقاشية مع أماندا أبي خليل «مؤسّسة منصة الفن المؤقت في بيروت»، وجيمس موريوكي «فنان حر من نيروبي»، والمخرج الكاتب المسرحي المصري أحمد العطار، وتدير النقاش الدكتورة إلكه كاشل موني، المديرة العامة بمعهد جوته بالقاهرة، بالإضافة إلى مجموعة من المختصين في مجال الثقافة، لعرض الأفكار حول ظروف العمل الثقافي في سياق العولمة والعالم متعدد الأقطاب.



ويعد معهد جوته من المراكز الثقافية الأجنبية الفاعلة بحيوية في الوسط الثقافي المصري. وكان افتتاح أولى دورات تعليم اللغة الألمانية قبل ستين عامًا بمثابة إرساء حجر أساس مهم للتبادل الثقافي والاجتماعي بين مصر وألمانيا، ثم تطور معهد تعليم اللغة ليصبح الآن في مقره الجديد بحي الدقي بالقاهرة واحدًا من أكبر مقار معاهد جوته على مستوى العالم، حيث يضم مكتبة خاصة به، ويقدم عروضًا مهمة تشمل شتى البرامج الثقافة والفكرية.