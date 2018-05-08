«داعش» يشن هجوما على مواقع للقوات الحكومية جنوب دمشق

قال مصدر سوري، إن أكثر من 20 عنصرا من القوات الحكومية، قُتلوا صباح اليوم الثلاثاء، جراء هجوم شنه عناصر من تنظيم «داعش» على مواقع للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في الحجر الأسود جنوب دمشق.

وقال المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن: «مسلحي تنظيم "داعش" قاموا بعملية التفاف على القوات الحكومية في الحجر الأسود وقتلوا أكثر من 20 فردا وجرحوا سبعة آخرين، كما أسروا أربعة».

وأكد: «بعد مقتل عناصرها، كثفت القوات الحكومية قصفها المدفعي والصاروخي على مخيم اليرموك».

وسقط المئات من القتلى والجرحى من القوات الحكومية في عملية استعادة أحياء جنوب دمشق التي بدأت في العشرين من الشهر الماضي، وحققت القوات الحكومية تقدما مهما في أحياء جنوب دمشق حيث سيطرت على أغلب حي الحجر الأسود وأكثر من 70% من مخيم اليرموك.

وكانت القوات الحكومية أكدت أمس أنها تواصل التقدم في جنوب مدينة دمشق موسعة نطاق سيطرتها في حي الحجر الأسود.