نيجيريا تعلن تحرير ألف رهينة لدي «بوكو حرام»

قال جيش نيجيريا، اليوم، إنه ساعد في إنقاذ أكثر من ألف رهينة احتجزتهم جماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق البلاد.

وأضاف أن معظم الرهائن من النساء والأطفال وكذلك بعض الشبان الذين أجبروا على القتال لصالح الجماعة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وتابع الجيش في البيان الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني إن قواته أنقذت رهائن من قرى في ولاية بورنو بشمال شرق البلاد، موضحا أن العملية نفذت بالتعاون مع قوات من بلدان مجاورة تشكل قوة متعددة الجنسيات.

وتقول الحكومة منذ ديسمبر 2015 إنها هزمت المتشددين . لكن الجماعة التي خطفت الآلاف منذ أن بدأت هجماتها المسلحة في عام 2009 نفذت بعض الهجمات الكبيرة في الأشهر القليلة الماضية.

وأعطى الرئيس النيجيري محمد بخاري، الذي تعهد لدى توليه المسؤولية في مايو 2015 بالقضاء على تمرد جماعة بوكو حرام، أولوية لتحسين الأمن في أكبر دولة أفريقيا من حيث عدد السكان، لكن الجماعة استمرت في شن تفجيرات انتحارية وهجمات بالأسلحة والقيام بعمليات الخطف.