جامعة المنصورة توقع برتوكول تعاون مع «لويفيل» بأمريكا

وقع الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، اليوم، بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة لويفيل في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويمثلها الدكتور مورديان تايلور نائب رئيس جامعة لويفيل، بحضور حسن سليمان عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، ومحمد سمير حمزة المستشار الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء برنامج دراسات عليا للحصول على درجة دكتوراه مشتركة معتمدة من الجانبين في مجالات (كمرحلة أولى)، هي: (الفارماكولوجي - الهندسة الطبية - الحاسب الآلي)، بحيث يتقدم المنتمي للبرنامج بعد حصوله على درجة الماجستير من جامعة المنصورة في التخصصات السابقة الذكر إلى جامعة لويفيل في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية؛ للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة لمدة عامين معتمدة من كلا الجانبين.

وأكد «سويلم»، في بيان صحفي اليوم، أن إدارة الجامعة لديها خطة طموحة لعقد شراكة مع الجامعات الدولية المتميزة، وإنشاء برامج جديدة تلبي اهتمامات الدارسين في تخصصات يحتاجها المجتمع، وتعمل على توفير فرص عمل مميزة للمنافسة في سوق العمل.