بلدية الاحتلال تطلق اسم «ترامب» على ساحة في القدس

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية، صباح اليوم، أن رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات قرر إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الساحة المجاورة لمقر السفارة الأمريكية في القدس.

وبحسب القناة، فإن بركات يهدف من خلال إطلاق اسم ترامب على الساحة تكريمه على القرار الذي اتخذه بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

وتعتبر هذه الساحة إحدى الساحات المركزية في المدينة وتقع عند تقاطع شارعي دافيد فلوسر وكفار عتصيون في حي أرنونا الذي سيكون مقر السفارة فيه.

وكانت لجنة التسميات في بلدية القدس قد قررت منذ سنة، حين قرر ترامب نقل السفارة إلى القدس، تسمية الساحة باسم "ساحة الولايات المتحدة".

وقال بركات، أمس، أثناء تعليقه لافتة تشير إلى موقع السفارة الأمريكية، "إنه ليس حلما، إنه واقع. أنا متحمس لتعليق اللافتة الأولى التي أعددناها للسفارة الأمريكية التي ستفتتح الأسبوع المقبل في القدس".

وحدد ترامب يوم 14 من مايو الجاري موعدا لافتتاح السفارة، والذي يتزامن مع إحياء الفلسطينيين "ذكرى النكبة السبعين".