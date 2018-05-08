منظمة إغاثة في ألمانيا تطالب بحماية اللاجئين المتحولين إلى المسيحية من الترحيل

طالبت منظمة «الأبواب المفتوحة» المسيحية الإغاثية في ألمانيا، بحماية اللاجئين المتحولين إلى المسيحية من الترحيل.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة، ماركوس روده، في تصريحات لصحيفة «هايلبرونر شتيمه» الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء: «أُصبت بخيمة أمل كبيرة من بدء الحكومة الألمانية الحالية ترحيل المتحولين "إلى المسيحية"، يجرى ترحيلهم بالرغم من أنهم مهددون بالموت».

وطالب «روده»، بمنح اللاجئين المسيحيين وضع حماية أقوى في ألمانيا، منتقدا الاعتداءات المستمرة على مسيحيين في نزل اللاجئين، مشيرا إلى أن أكثر من مئة جريمة معادية للمسيحيين وقعت في ألمانيا في النصف الثاني من عام 2017، من بينها جرائم قتل لدوافع دينية.