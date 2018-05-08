إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجوم إيراني بعد انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، عن نشرها منظومات للدفاع الجوي، وتحضير الملاجئ في الجولان تحسبًا لضربة إيرانية محتملة بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي.

وقالت إسرائيل إن قواتها في حالة تأهب قصوى، بعد رصدها تحركات عسكرية إيرانية في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.

وأعلن «ترامب»، ووقع على الهواء مرسوما للانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع أقصى العقوبات، بعد وجود أدلة دامغة على استمرار طهران في تخصيص اليورانيوم والاقتراب من إنتاج قنبلة نووية، وفق قوله.