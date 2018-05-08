سفير مصر بجنوب إفريقيا يلتقي أعضاء «النواب» قبل انتخابات البرلمان الإفريقي

التقي شريف عيسى، سفير مصر في جنوب إفريقيا، الليلة الماضية، وفدا من أعضاء مجلس النواب، الذي يزور بريتوريا حاليا، وذلك بمقر السفارة.

وذكرت السفارة المصرية بجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، أن الوفد يضم كل من: الدكتور سيد فليفل، مصطفى الجندي، حاتم باشات، صلاح عفيفي، مي محمود، وكريم درويش، بالإضافة إلى الدكتور أشرف عبد العزيز من الأمانة العامة بمجلس النواب، وأعضاء البعثة المصرية.

ويأتي اللقاء على هامش تواجد أعضاء مجلس النواب المصري لحضور أعمال البرلمان الإفريقي، والتي سيتم خلالها عقد الانتخابات على منصب رئاسة البرلمان بعد غد الخميس، والتي يخوضها ممثلا عن مجموعة شمال إفريقيا في البرلمان الإفريقي النائب مصطفى الجندي.