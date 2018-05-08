المحكمة الاتحادية العليا بألمانيا تقضي بنفاذ حكم بالسجن ضد داعية سلفي

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رفضت المحكمة الاتحادية العليا بألمانيا، الطعن على الحكم ضد الداعية السلفي الألماني المدان بالسجن لمدة خمسة أعوام ونصف، على خلفية اتهامات ذات صلة بالإرهاب.

وذكرت متحدثة باسم المحكمة، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة رأت أن الطعن غير مبرر، وبذلك أصبح الحكم ضد «سفين لاو» نافذ المفعول.

وأوضحت المتحدثة، أن هذا القرار صدر بالفعل في الرابع من شهر أبريل الماضي.

وكانت المحكمة الإقليمية العليا بمدينة دوسلدورف، أدانت «لاو» في نهاية شهر يوليو من العام الماضي، بتهمة دعم جماعة إرهابية أجنبية.

يُذكر أن «لاو» والداعية الإسلامي الألماني بير فوجل، الملقب بـ«أبي حمزة» يندرجان ضمن أشهر ممثلي التيار الإسلامي المتطرف في ألمانيا.