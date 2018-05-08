فلاديمير بوتين يعيد تعيين ميدفيديف رئيسا للوزراء

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعاد اليوم الثلاثاء، تعيين ديمتري ميدفيديف رئيسا للوزراء بعد موافقة البرلمان.

وكان ميدفيديف، الذي شغل المنصب منذ عام 2012، قد اضطر إلى ترك منصبه أمس الاثنين بعد تنصيب بوتين لولايته الرابعة.

وصوت أكثر من 80% من مجلس النواب في البرلمان لصالح ميدفيديف، ولم يمتنع أحد عن التصويت.

وكان ميدفيديف، وهو صديق مقرب من بوتين، وينحدر من سان بطرسبرج مثله - قد شغل سابقا منصب الرئيس بين عامي 2008 و2012 عندما أكمل بوتين ولايتين متتاليتين كرئيس، ثم أصبح رئيسًا للوزراء.

وبعد الفترة الوحيدة التي قضايا ميدفيديف كرئيس، عاد بوتين ليخلفه في منصب الرئاسة، ليصبح الآن بوتين في السلطة كرئيس أو رئيس وزراء لما يقرب من عقدين.