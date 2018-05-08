محافظ قنا: 10 مليون و839 ألف جنيه شهادات «أمان» للعاملين

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن قيمة المبالغ المالية لشهادات "أمان المصريين" التي تم إصدارها لأبناء قنا العاملين بالديوان العام والوحدات التابعة لها وكذا العاملين بقطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بلغت 10 مليون و839 ألف جنيه لعدد 5 آلاف و850 عاملا من إجمالي عدد العمالة بتلك القطاعات والبالغ عددها 8 آلاف و355 عاملا.

وأضاف المحافظ، في بيان اليوم، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى اصدرت وثيقتين للعاملين بها الأولى بقيمة 2500 جنيه استفاد منها 3 آلاف و657 عاملا من فئة العمالة الدائمة والمؤقتة بإجمالى 9 مليون و892 ألف و500 جنيه والثانية بقيمة 500 جنيه لعدد 18 عاملا محصل بالعمولة بإجمالى قيمة 9 آلاف جنيه.

وأشار محافظ قنا، إلى أن الدولة تسعى إلى التأمين على العاملين بقطاع المقاولات والنشاط الزراعي والحرف اليدوية وأصحاب المهن الخطرة ممن ليس لهم أي تغطية تأمينية أو اجتماعية.

وشدد محافظ قنا على كافة القطاعات بضرورة الانتهاء من إصدار وثيقة الأمان لبقية العاملين من أبناء قنا.