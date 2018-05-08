نائب: يجب التصدي للعناصر الإرهابية ومنعها من التسلل للمجالس المحلية



شدد النائب محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، على ضرورة أن تبدأ الحكومة ترتيباتها لإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري نظرا لأن الانتخابات المحلية تمثل أهمية كبيرة في المرحلة الراهنة، لما لها من دور في مساندة السلطة التشريعية على القيام بدورها الرقابي.

وأضاف سعد في بيان له اليوم أن بدء الانتخابات المحلية ليس بالأمر الهين فهو يستلزم التدقيق في الاختيار منعا لتسلل الكيانات الإرهابية للمجالس الشعبية المحلية في المحافظات، مشيرًا أنه بإجراء انتخابات المحليات هذا العام، تكون اكتملت كافة مؤسسات الدولة، خاصةً وأن عام 2018 شهد انتخابات رئاسة الجمهورية، ويتم الإعداد حاليا لانتخابات التنظيمات النقابية العمالية، ومن بعدها انتخابات المحليات.

وأوضح أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بالنواب، أن قانون الإدارة المحلية له دور كبير في تحسين أوضاع المحافظات، لاسيما وأن القانون لا يقف دوره عند إجراء الانتخابات المحلية فحسب، وإنما يعمل على تقليل معدلات الفساد الموجودة في المحليات.

وكان قد أعلن قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن انتخابات المحليات سيتم إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان انتهت من مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.