ينظم المجلس الأعلى للثقافة، في تمام السادسة مساء الخميس المقبل، أمسية ثقافية عن الدكتور الراحل أحمد خالد توفيق، تحت عنوان «في محبة عراب الشباب»، بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا.

وتتناول الأمسية شهادات حول مشوار حياته العلمية والأدبية وتحليل ظاهرة تأثيره على الكثير من المبدعين المهمين؛ كما تضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي حول مشوار حياة الراحل الإبداعي؛ ومعرض لأهم أعماله بمشاركة عدد من دور النشر.

ويشارك بالحضور عدد كبير من النقاد والمبدعين والإعلاميين والناشرين من محبي ورفقاء درب المبدع الراحل من مصر وخارجها منهم: الروائي يوسف القعيد، الكاتب أحمد مراد، الكاتب محمد أحمد خالد، الصحفي أشرف عبد الشافي، الدكتور أمجد عبد الرؤوف، الكاتب شعبان يوسف، الكاتبة شيرين هنائي، الكاتب طارق إمام، الدكتور عاطف عبيد؛ الكاتب كريم الشاذلي، مصطفى شهيب، الدكتورة منصورة عز الدين، الدكتورة نسمة يوسف إدريس، هاني الجمل؛ الكاتب هشام أصلان.