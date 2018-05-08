سجن قيادي سابق بالحزب الشيوعي الصيني لإدانته بالكسب غير المشروع

قضت محكمة صينية بالسجن مدى الحياة على سون تشنج تساي، وهو قيادي بارز سابق بالحزب الشيوعي، لإدانته بالكسب غير المشروع.



وأدين سون بالحصول على رشاوى بقيمة 170 مليون يوان (26.7 مليون دولار)، وفقا للمحكمة التي أصدرت الحكم في مدينة تيانجين.



وحُرم سون من حقوقه السياسية مدى الحياة، وتمت مصادرة ممتلكاته الشخصية.



يذكر أن سون أحد أبرز السياسيين الذين طالتهم حملة الرئيس شي جين بينج لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى معاقبة كل من الأنشطة الاحتيالية وعدم الولاء السياسي.



والشهر الماضي، اعترف سون بأنه مذنب في اتهامات بقبول رشاوى خلال السنوات الـ15 التي قضاها في مناصب قيادية في بكين وإقليم جيلين وتشونج تشينج، واستخدام منصبه لتعزيز مصالح الآخرين.



وكان سون، الذي انضم إلى المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم عام 2012، يُنظر إليه في وقت ما على أنه خليفة محتمل للرئيس شي.



وتم إعفاء سون (54 عامًا) من مهامه في يوليو وحل محله تشن مينر، أحد تلاميذ شي والحاكم السابق في قويتشو، ورئيس الحزب بذلك الإقليم. وبدأت الإجراءات القانونية ضده في ديسمبر.



وكانت حملة مكافحة الفساد، التي أطلقها شي بعد فترة قصيرة من توليه رئاسة الحزب عام 2012، تهدف إلى القضاء على الفساد على كافة المستويات. وتقول الحكومة إنها قامت بمقاضاة 1.3 مليون مسؤول في السنوات التي تلت ذلك العام.