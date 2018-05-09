رئيس منظمة السياحة العربية يمنح «المشاط» جائزة «ابن بطوطة» كأفضل شخصية لعام 2018

منح الدكتور بندر آل فهيد، رئيس منظمة السياحة العربية، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، جائزة ابن بطوطة كأفضل شخصية سياحية عام 2018، تقديرا للجهودها فى تنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر، جاء ذلك على هامش احتفالية أقيمت مساء اليوم للمشاركين في اجتماع الـ44 لجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية المنعقد بشرم الشيخ.

كما منح رئيس منظمة السياحة العربية هدايا تذكارية لكل من زراب بوليكاشفيلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، واللواء خالد فودة لمحافظة جنوب سيناء لجهوده الترويجية لمدينة شرم الشيخ لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لها خلال العامين الماضيين.

وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتكريم جميع الوزراء السياحة المشاركين لاجتماع اللجنة ومنحهم هدايا تذكارية.