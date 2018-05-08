درة: دوري في «الشارع اللي ورانا» هو الأهم في حياتي

قالت الفنان التونسية درة، إن دورها في مسلسل «الشارع اللي ورانا»، التي تجسد فيه شخصية «نادية»، هو أهم أدوارها التي جسدتها.

وأضافت «درة»، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الثلاثاء، أنها شعرت منذ قراءتها لدورها في المسلسل بأول حلقاته، بأهميته وأنه ما كانت تنتظره، قائلة: «الدور أخذني وشدني منذ قراءتي لأول حلقة، وكأني بقالي سنين بدور على حاجة أمثلها بالشكل دا».

وذكرت أن الدور ليس تقليديا ومعقد ويشعرك بأن شخصية «نادية»، شخصية طبيعية جدا رغم كمية التعقيد التي بها، موضحة أن إحساسها بالظروف التي أحاطتها بحياتها هي ما أنتجت شخصيتها، التي بها بعض الخيال، إلا أن بها الكثير من المشاعر الحقيقة أيضًا.

وأشارت إلى علاقة «نادية» بأبيها، والتي تعبر عن علاقة البنت بوالدها، مستطردة: «موته جعل لها عقدة في حياتها، وهو أحد مفاتيح شخصية نادية، وعلاقتهما كأنها علاقة رومانسية بالفعل».