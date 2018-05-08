قال نبيل جانجى، نائب ممثل «الفاو» الإقليمى لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إن الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمى للشرق الأدنى، المنعقد في روما، يبحث آليات محددة لزيادة الأمن الغذائي.

وأضاف «جانجي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أخبار ten»، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تهتم بتحقيق الأمن الغذائي في العالم تحت إطار التنمية المستدامة والقضاء على الجوع، موضحًا أنه كان هناك تحسنًا كبيرًا في المنطقة حتى عام 2011، إلا أن الوضع أصبح سيئًا بعد ذلك حتى وصل عدد الجوعى في المنطقة إلى 40 مليون شخص، منهم 28 مليون في مناطق الصراع، حسب قوله.

وتابع أن «الفاو» تهتم بالمؤتمرات الإقليمية للتشاور مع الدول الأعضاء لأخذ آرائها؛ حتى يستنى لها العمل معها لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، مشيرًا إلى إطلاق المنظمة منذ ثلاثة أعوام ثلاث مبادرات، تتمثل في مواجهة ندرة المياه بجانب التصدي للأزمات التي تتسبب في قلة الغذاء، فضلًا عن مساعدة المزارعين وتمكين الشباب والنساء؛ لمواجهة التحديات المختلفة.

واستطرد أن الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية الإقليمى للشرق الأدنى تناقش آليات محددة لزيادة الأمن الغذائي، بحيث تكون هناك منظومة غذاء مستدامة أكثر مما هي عليه، إضافة إلى مناقشة ضرورة التحول الزراعي ووجود العديد من المجتمعات الريفية.

يُذكر أن وزراء الزراعة وكبار المسؤولين من بلدان المنطقة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يشاركون في الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الإقليمى للشرق الأدنى، الذي انعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية، روما، أمس الثلاثاء، وسيستمر حتى 11 مايو الجاري.