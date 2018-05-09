ويست بروميتش يهبط من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز ساوثهامبتون على سوانزي

هبط فريق ويست بروميتش رسميا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، وذلك عقب فوز ساوثهامبتون على سوانزي سيتي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واقترب فريق ساوثهامبتون من ضمان البقاء في الدوري الممتاز عقب فوزه على سوانزي بهدف نظيف سجله مانولو جابياديني في الدقيقة 72.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف أمام هيديرسفيلد تاون، وتوقف رصيد سوانزي عند 33 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) ليقترب من الهبوط.

وبالفوز الذي حققه ساوثهامبتون تأكد هبوط ويست بروميتش لدوري الدرجة الأولى، بعد قضاء ثماني سنوات في الدوري الممتاز، ليرافق فريق ستوك سيتي.