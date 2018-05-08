«السيسي» ونظيره الأوغندي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأوغندي، يوري موسيفيني، توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين لدعم التعاون الثنائي في عدد من المجالات.

ووقع سامح شكري، وزير الخارجية ونظيره الأوغندي، البيان الختامي للجنة المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى توقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، ونظيره الأوغندي، اتفاقية تعاون بين وزارتي الكهرباء في البلدين لتنفيذ الحكومة المصرية محطة لتوليد الكهرباء بالخلايا الفوتوفولتية بقدرة 4 ميجاوات في أوغندا.

ووقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، بين وزارتي الصناعة، وأخرى للتعاون في مختلف المجالات الزراعية، بين وزارتي الزراعة في البلدين.