الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب أمريكا

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أكد الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الثلاثاء، التزامه الكامل بالاتفاق النووي مع إيران رغم انسحاب أمريكا.

وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني فى تصريحات لها وفى أول رد فعل أوروبى على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران "نحن كأوروبيين سنتصرف وفق مصالحنا الاستراتيجية".

وتابعت "نحن عازمون على الحفاظ على مصالحنا الاقتصادية".

وأكدت موجيريني أن الاتفاق النووي الإيراني هو "أحد الانجازات الكبيرة للدبلوماسية الدولية"، معربة عن أسفها للانسحاب الأمريكي من الاتفاق.