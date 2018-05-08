وزير المالية: هذه الإجراءات تضمن عدم تأثر المواطن بالإصلاح الاقتصادي

جدد الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، حرص الدولة على عدم تأثر المواطن، بشكل كبير، بإجراءات الإصلاح الاقتصادي الحالية.



وقال «الجارحي»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، إن «هناك العديد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة؛ لضمان عدم تأثر المواطن بهذه الإجراءات، مثل الزيادة السنوية في المرتبات، وبرامج الحماية الاجتماعية، والدعم التمويني، ودعم رغيف الخبز».



وأشار إلى زيادة الدعم التمويني للمواطن الواحد من 13 جنيهًا إلى 50 جنيهًا في أقل من 13 شهرًا، موضحًا أن هذا الدعم التمويني يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن.



وأضاف أن «أي زيادة في المرتبات لابد وأن تكون مدروسة بشكل جيد؛ لكي تتواكب مع معدلات التضخم»، موضحًا: «هناك تحسن في الأجور، وهذا التحسن أصبح يشمل القطاع العريض من الشعب».