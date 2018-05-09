أرباح «والت ديزني» خلال الربع الثاني من العام المالي تتجاوز التوقعات

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أعلنت مجموعة «والت ديزني» الأمريكية للإعلام والترفيه، اليوم الثلاثاء، زيادة أرباحها خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 2.94 مليار دولار بما يعادل 1.95 دولار للسهم الواحد، مقابل 2.39 مليار دولار بما يعادل 1.50 دولار للسهم الواحد خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون وصول أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 1.69 دولار للسهم الواحد.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة بنسبة 9.1% سنويا إلى 14.55 مليار دولار مقابل 13.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها.