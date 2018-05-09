أناب اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تكريم عدد من الضباط والافراد المتميزين فى أداء عملهم.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية وتوجيهات الفاضل وزير الداخلية بتوطيد أواصر الثقة بين قيادات الوزارة وجميع العاملين من (الضباط/ الأفراد) والعمل على رفع الروح المعنوية لهم وتحفيز وتشجيع وتكريم المتميزين منهم مما له من أثر إيجابي عليهم في انتمائهم لجهاز الشرطة.

وأمر بصرف حافز مادي لهم وتفضل بتكريمهم ماديًا ومعنويًا نظرًا لجهدهم وأدائهم المتميز في العمل خلال الفترة الأخيرة وتمكنهم من ضبط العديد من القضايا والانضباط في العمل والظهور بالمظهر اللائق لرجل الشرطة والتزامهم بتنفيذ خطط التأمين وأوامر الخدمة الصادرة لهم.

وحث المكرمين من الضباط والأفراد بالاستمرار في مداومة بذل المزيد من الجهد والإخلاص في العمل حفاظا على أرواح المواطنين وتأمين كافة المنشآت والمركبات التي تتولي الإدارة العامة تأمينها وتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن.