تحطم مروحية روسية في سوريا ومقتل طياريها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، عن تحطم مروحية «كا-52» الروسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية لسوريا، وأشارت إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها.



وجاء في بيان الوزارة: "تحطمت طائرة (كا-52) روسية خلال قيامها بجولة مخطط لها فوق المناطق الشرقية في الجمهورية العربية السورية، وقُتِلَ الطياران، وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون سبب الحادث عطل فني"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأضافت الدفاع الروسية، أنه تم العثور على جثماني الطيارين ونقلهما إلى القاعدة، التي انطلقت منها المروحية.



يأتي الحادث بعد مرور أربعة أيام على سقوط طائرة مقاتلة من طراز سوخوي في البحر المتوسط قبالة سواحل سوريا بعد إقلاعها من قاعدة حميميم العسكرية الروسية شرقي سوريا ومقتل طياريها الاثنين.