التحقيق مع وكيل «تضامن المنوفية» في نقل أطفال حضانة بجرار زراعي

قال الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، إنه سيتم استدعاء وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة غدًا، للوقوف على أسباب نقل أطفال الحضانة من خلال جرار زراعي، في قرية شنتنا الحجر التابعة لمركز بركة السبع بحافظة المنوفية.



وأضاف «مختار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن المحافظة ستقوم بإرسال لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة؛ لرصد التسجيلات القانونية والتراخيص لجميع الحضانات الموجودة، متابعًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء إغلاق الحضانات أو العقوبات الأخرى في حالة مخالفة القانون.



وفي ذات السياق، تابع النائب أحمد رفعت، عضو مجلس الشعب، في تصريحات للبرنامج نفسه، أن وزارة التضامن مسؤولة عن مراجعة الحضانات والجمعيات الخيرية، للحفاظ على سلامة وصحة نقل الأطفال، مطالبًا بالتحقيق العاجل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية.



وأشار إلى أن عدم متابعة الحضانات تؤدي إلى تدريس مناهج إخوانية من خلال حضانات غير مرخصة، متابعًا: «الحضانات دي بتخرج ناس بتكره الدولة، وأطفال بتردد يسقط يسقط حكم العسكر، وبتخرج إرهابيين، وبكرة الصبح هطالب بالتحقيق مع وزيرة التضامن ووكيل الوزارة في المنوفية».



