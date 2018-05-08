المقاصة يعلن ضم عماد متعب رسميا

اعلن اللواء محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة المقاصة عن توصله ، لاتفاق مع عماد متعب مهاجم الأهلي السابق للانضمام للمقاصة لمدة عام ، بداية من الموسم الجديد ، لتدعيم مركز خط الهجوم بناء على رغبة طلعت يوسف المدير الفني للفريق .

وينضم عماد متعب لصفوف المقاصة ، في صفقة انتقال حر ، بعد انتهاء إعارته لنادي التعاون السعودي ، وعدم رغبة النادي الأهلي في تجديد عقده .

ومن المقرر أن يوقع متعب رسميا للمقاصة خلال اجتماعه مع اللواء محمد عبد السلام بعد الاتفاق على بنود العقد ليشارك مع الفريق في بداية فترة الاعداد للموسم الجديد يوم 27 مايو الجاري