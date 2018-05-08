«ترامب» يبلغ «ماكرون» اعتزامه الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، وذلك حسمبا ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، مساء الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض جميع العقوبات التي علقت بسبب توقيع الاتفاق النووي في 2015، بالإضافة إلى فرض عقوبات جديدة.

كانت الرئاسة الفرنسية، أعلنت اليوم، أن «ماكرون»، و«ترامب»، قد بحثا هاتفيًا قضايا السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

يذكر أنه من المقرر أن يعلن «ترامب»، موقفه النهائي من الاتفاق، الذي أبرمه سلفه، باراك أوباما، عام 2015، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء.