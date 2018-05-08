«اقتصادية النواب»: خفض دعم الكهرباء والبترول في الموازنة الجديدة

قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن دعم الطاقة في موازنة العام الجديد انخفضت إلى 89 مليار جنيه، بدلًا من 120 مليارًا في العام الماضي.



وأضاف «بدراوي»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن موازنة الكهرباء انخفضت في الموازنة الجديدة من 30 مليار جنيه إلى 16 مليارًا، موضحًا أن خفض دعم الطاقة يعني زيادة تعريفة المشتقات البترولية وزيادة أسعار الكهرباء.



وأشار إلى خفض دعم الطاقة من قبل الدولة كأحد بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن الكهرباء ستركز الدعم على الشرائح الأقل استهلاكًا، والتي تخص الفئات الأقل دخلًا.



ولفت إلى سعي الحكومة لإدخال الغاز الطبيعي إلى المنازل بشكل أسرع، نظرًا لارتفاع تكلفة أسطوانة البوتاجاز، بما يتجاوز 130 جنيهًا، بينما تباع للمواطنين بنحو 35 إلى 45 جنيهًا، موضحًا أن زيادة أسعار مشتقات البترول يؤثر على المواطنين نظرًا لارتفاع تكلفة نقل السلع والمواصلات والآلات الزراعية، وغيرها.



وأوضح أن زيادة سعر المشتقات البترولية بشكل كبير، سيؤدي إلى تضخم كبير في الأسعار، ما يستدعي دراسة لكل مشتق لزيادة سعره بصورة مناسبة، منوهًا بأن الأسعار الحالية قابلة للزيادة في حدود الربع.





