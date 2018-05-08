وزير المالية: رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية خلال عامين

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن «ما تتخذه الحكومة من إجراءات لرفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، يتم وفقًا لخطة معلنة».



وأوضح «الجارحي»، في تصريحات لبرنامج «كل يوم»، الذي يعرض على فضائية «ON E»، مساء الاثنين، أنه «لا يمكن أبدًا تقديم منتجات بأسعار أقل من تكلفتها، وبشكل مطلق دون التمييز بين الغني والفقير»، مضيفًا: «كل ما نريده هو أن نغطي تكلفة هذه المنتجات على الأقل».



وعند سؤاله عن التوقيت الذي سيتم فيه الانتهاء من الرفع التدريجي للدعم والانتهاء من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، أجاب «خلال عامين سيتحقق ذلك، وسنستطيع تغطية تكلفة المنتجات البترولية».



وأشار إلى وجود دول على وشك الإفلاس، مثل فنزويلا؛ بسبب دعم الطاقة، وبيعها بأسعار رمزية، موضحًا: «هذا الأمر ينتهي بالدول إلى توقف إنتاجها من المواد البترولية».