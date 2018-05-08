«الأعلى للإعلام»: ضوابط للحد من الفواصل الإعلانية في مسلسلات رمضان

قال المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، إن المجلس وضع ضوابطًا للحد من الفواصل الإعلانية في مسلسلات الدراما خلال شهر رمضان، بحد أقصى ثلاث فواصل على مدار عرض المسلسل الواحد، متابعًا أن الإعلانات الكثيفة تقطع العمل الدرامي وتشوه قيمة المحتوى.



وأضاف «فاضل»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أن القانون 54 لسنة 54 يمنع الاعتداء على المحتوى الفكري لصاحب العمل سواء المؤلف أو المخرج، ويتم قطع المشاهد الدرامية وفقًا لرؤيته، مشيرًا إلى أن المجلس فرض غرامة قدرها 250 ألف جنيه على كل لفظ خادش في الدراما التلفزيونية.



وتابع: «عملنا أبحاث على كل دول العالم من الصين لأمريكا مرورًا بفرنسا وإنجلترا؛ لمعرفة تناسب مساحة الإعلانات بالنسبة مع ساعات عرض المسلسلات، والصين أصدرت قوانين لمنع الإعلانات بالكامل داخل الدراما بعد إثبات تشويهها للمحتوى، ويجب الحد من الفصل التعسفي للدراما في مصر».



وأشار إلى أن فوضى الإعلانات زادت بعد عام 2011 بشكل كبيرًا جدًا، معقبًا أن اتحاد النقابات الفنية قام برفع قضية، للحد من هذه الظاهرة التي تخل بالعمل الدرامي.



وعن عدم الانتهاء من تصوير بعض المسلسلات التي سيتم عرضها في رمضان، أوضح أن هيئة المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة هي المسؤولة عن مراجعة الأعمال الدرامية، ويحق لها عدم قبول مراجعة أي عمل درامي ناقص قبل رمضان.