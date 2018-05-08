قال محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن منطقة قناة السويس بمحافظاتها الثلاث، تشهد نهضة كبرى في مجال جذب الاستثمارات لتطوير الموانئ ومحور قناة السويس ومجراها الملاحي، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة للمشروعات الخدمية.

وأوضح «محيي الدين»، في تصريحات لقناة «أون لايف»، اليوم الثلاثاء، أن مستثمري الملاحة وتطوير الموانئ والبنية الأساسية بحاجة إلى خدمات أخرى كالتعليم والرعاية الصحية والترفيه والفنادق، مشيرًا إلى وجود استثمارات غير مباشرة مرتبطة بالتطور الحادث في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، التي تعد الطريق لتنمية سيناء.

وأضاف أن تنمية سيناء ستحدث من خلال الانتقال والحركة بين الشرق والغرب بشكل مستمر، لافتًا إلى إنفاق الدولة بشكل كبير على تطوير البنية الأساسية، إلا أنه حان وقت دور القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات لا يمكن للدولة أن تنفذها بمفردها، نظرًا للخبرة والإدارة والتمويل.

وأشار إلى ضرورة الربط بين هذه المنطقة وباقي مراكز الجمهورية، وهو ما تنفذه الدولة باستثمارات ضخمة في شبكة الطرق، لربط البشر وإنتاجهم الصناعي والزراعي، منوهًا بأن المواطنين سيشعرون بالنهضة الاقتصادية، من خلال توفير فرص العمل وزيادة الدخل، والاستفادة من تحسن خدمات التعليم والرعاية الصحية.