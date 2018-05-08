الأسيوطي يسعى لمواصلة تألقه في الكأس على حساب سموحة

يدخل فريق سموحة اختبارا صعبا حينما يواجه نظيره الأسيوطى على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم، لتحديد الطرف الثانى للمباراة النهائية لكأس مصر .

وتعد مواجهة الليلة متكافئة ومتوازنة مما يزيد من سخونة اللقاء فنيا بين على ماهر المدير الفنى للأسيوطى، وميمى عبد الرازق مدرب سموحة، خاصة فى ظل اختيار ماهر مديرا فنيا للفريق السكندرى فى الموسم المقبل، وهو ما يجعل تلك المواجهة صراعا لإثبات الكفاءة بين المديرين الفنيين.

ويمتلك فريق سموحة عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات والقدرات الفنية العالية على رأسهم محمد حمدى زكى وحسام حسن وأحمد تمساح ومحمد أبوجبل، يقابلهم أداء قويا من فريق الأسيوطى الحصان الأسود بالموسم الحالى، والذى يعتمد على الأداء الجماعى المنضبط.

وتأتى رغبة الفريقين فى التأهل للمباراة النهائية لتحقيق إنجاز كبير، خاصة أن الأسيوطى يعيش نشوة إقصاء النادى الأهلى بطل الدورى وحامل لقب كأس مصر، بينما يتطلع سموحة لتحقيق بطولة الكأس لضمان المشاركة ببطولة كأس الكونفيدرالية بعد تواجده بالمركز الخامس فى جدول الدورى.

ويبحث كلا الفريقين عن إنجاز جديد يضاف لتاريخ النادى حيث يسعى سموحة للصعود لنهائى كأس مصر للمرة الثانية له، فى المقابل يسعى الأسيوطى للتأهل للمرة الأولى فى الوصول للمباراة النهائية.