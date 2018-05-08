بوتين والاتحاد الأوروبي يهنئان نيكول باشينيان على توليه منصب رئيس وزراء أرمينيا

هنأ الرئيس الروسي فلادمير بوتين والاتحاد الأوروبي نيكول باشينيان على توليه منصب رئيس وزراء أرمينيا.

وكان باشينيان قد طرح سياسة خارجية من شأنها الإبقاء على العلاقات التقليدية الوثيقة بين أرمينيا وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي من أجل السعي لنظام سفر بدون تأشيرة دخول.

ونقل الكرملين عن بوتين القول إنه على ثقة أن باشينيان سوف " يتمكن من تعزيز العلاقات الودية بين الدولتين".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتطلع للعمل مع باشينيان لتنفيذ اتفاق الشراكة المعززة الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب السياسة الخارجية بالتكتل الأوروبي.